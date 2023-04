El vídeo viral de una americana sobre España: "Dar un paseo sin miedo a que nos peguen un tiro"

¿Qué es lo que más llama la atención de una persona extranjera cuando llega a nuestro país? Muchos dirían que el clima, la calidad de vida o la cultura. Sin embargo, para Emily, una estadounidense afincada en Sevilla, hay otras cosas que le llaman más la atención.

Esta joven vino a España en 2009 y durante este tiempo le ha dado tiempo a ser profesora de inglés a tiempo completo, casarse y ser madre. En un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, esta joven explica qué es lo que más le ha gustado de España.

"Lo que más valora un americano es saber que no va a perder su casa para pagar un tratamiento médico, saber que mujeres en todo el país pueden decidir por su propio cuerpo. Dar un paseo sin miedo a que nadie noe pegue un tiro. Saber que pueden dejar a sus niños en el colegio si pensar si será la última vez que los verán", explica Emily.

Esta joven ha explicado que las tapas, el clima o la historia son "maravillosas", pero "cuando le enseñes a un americano lo que es la libertad de verdad no querrá volver".

El tatuaje de un estadounidense enamorado de España

Larry Shy es un estadounidense que se ha hecho viral estos días tras publicar una emotiva carta de amor a España. Todo comenzó cuando una estudiante española de intercambio en Estados Unidos se encontraba con el estadounidense en una tienda. La joven estaba hablando en español con otra amiga cuando Larry las escuchó y no pudo evitar acercarse.

"Estoy en USA de intercambio y me ha preguntado un americano en una tienda que si soy de España porque me ha escuchado hablando es español con una amiga. Le he dicho que sí y acto seguido me ha enseñado esto", explicaba la joven.

Larry le enseñó su tatuaje compuesto por múltiples elementos de la cultura española, como la rojigualda, un toro, las palabras 'Madrid' y 'Tapas'. El diseño tenía hasta el logo de El Corte Inglés.

Tras ver la popularidad que consiguió el mensaje, decidió abrirse una cuenta de Twitter. "Hola amigos de España, me he unido a Twitter para poder ver lo mucho que todo el mundo ama mi amor por España con mis tatuajes. Tengo amigos en España que vieron que me escribieron que habían visto mi brazo en Twitter", comentaba.