Espinar: "No nos podemos permitir estar a la gresca, yo creo que Íñigo es un activo y hay que apostar por él"

"Dame un ratito y te llamo, porque así de entrada me lo tengo que comer", estas fue la reacción que Ramón Espinar tuvo cuando después de Vistalegre Pablo Iglesias lo llamó para contarle la idea de que Íñigo Errejón fuera el candidato a la comunidad de Madrid.

Sin tapujos ni florituras, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid recuerda esa llamada perfectamente "estaba con un amigo viendo un partido del Real Madrid" y pese a la primera sensación asegura que "con el tiempo fuimos hablando y con el tiempo llegué a la conclusión de que era bueno para Podemos".

Este jueves Iglesias, errejón y Espinar escenificaron un "acuerdo de unidad"en torno a la candidatura de Íñigo Errejón para las elecciones de 2019, y siguiendo esa directriz Espinar ha asegurado que para él es "un honor acompañarlo" porque dice "Íñigo ha construido un perfil público que tiene mucho poder, es un buen candidato para la Comunidad de Madrid, y, que Íñigo sea candidato significa que tiene un sitio en Podemos y eso es muy importante después de Vistalegre".

No ha tenido problema Espinar en reconocerle a Susanna Griso que la imagen que los tres políticos de la formación morada protagonizaron ayer en la que no hay ninguna mujer "no tiene defensa posible".

"Somos tres hombres escenificando un acuerdo porque éramos los tres que teníamos que escenificarlo, quiero decir, Pablo es el Secretario General de Podmeos, digamos que es quien ha cosido el acuerdo, Íñigo es el candidato y yo el secretario general de la Comunidad de Madrid. Que nosotros seamos los tres hombres es sintomático de una cosa que pasa en la política y también en Podemos, todavía hay muchos espacios que conquistar por las mujeres" afirma.

Espinar rechaza la crítica que desde las filas anticapitalistas se ha hecho por no tener unas primarias en igualdad de condiciones. Y expone que la posibilidad de presentarse a esas primarias existe aunque reconoce que "frente a Íñigo y el equipo que hemos construido lo van a tener dificil, pero lo van a tener difícil por la preferencia de los inscritos".

Los rifirrafes internos en Podemos han marcado la actualidad del partido del último año. El último incendio de la formación ha sido el "borrador" filtrado por "error" en el que Carolina Bescansa aceptaba ser la número dos de Errejón a cambio de su apoyo para intentar desbancar a Iglesias de cara a las futuras generales. En ese documento, Ramón Espinar era aludido negativamente de forma directa.

"De todo este episodio sin calificativos que ha protagonizado Carolina Bescansa solo tengo dos cosas que decir: que me produce mucha tristeza, que me da mucha lástima que la imagen del Podemos se vea afectada por episodios como éste. Y la segunda, yo soy el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid eso quiere decir que soy el secretario para más de 70.000 inscritos y por tanto que yo represento un proyecto de Podemos en el que caben todas las ideas" sentencia Ramón Espinar.

También sobre estas discusiones Espinar ha querido poner en valor que hay más cosas que los unen que no que los separan. "Creo que lo que hicimos ayer fue un ejercicio de poner el énfasis en dos elementos que son importante: con Íñigo hemos discutido, hemos discutido fuerte y hay una cosa que a veces no la decimos y es que yo estoy de acuerdo con Íñigo en muchas más cosas de las que no estoy de acuerdo, aunque no estoy de acuerdo en cosas con él y tenemos la obligacion de poner eso en valor".

Además añade: "No nos podemos permitir estar a la gresca porque aquí no nos sobra nadie. En Podemos falta gente para construir un país mejor y para cambiar las cosas y yo creo que Íñigo es un activo y hay que apostar por él, y, por otro lado si nosotros estamos removiendo en todo aquello que nos ha separado en el pasado vamos a tener difícil afrontar el futuro".

Preguntado por Cristina Cifuentes, Ramón Espinar no ha tenido dudas. "Creo que debería haber dimitido por una razón. Que el prestigio de Cristina Cifuentes esté por los suelos es algo que afecta a Cristina Cifuentes y ella sabrá, el problema es que Cristina Cifuentes es la presidenta de la Comunidad de Madrid y cuando su reputación empieza a convertirse en una crisis de prestigio a las instituciones madrileñas el problema ya transciende".

Además Espinar ha apelado a Ciudadanos para que apoye la moción de censura que ha presentado el PSM porque dice "la gente que vota a Ciudadanos vota regeneración política y esos votos no pueden ir a Cifuentes", y añade: "Uno tiene que hacer en la vida lo que tiene que hacer, no sé si tiene que hacer tantos cálculos electorales. Creo que además C's pagaría mucho más caro mantener a Cristina Cifuentes que ir a una moción de censura".