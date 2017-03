El juicio de caso Palau afronta un día clave con la declaración de Millet y Montull

El juicio por el expolio del Palau de la Música afronta hoy un día clave con la declaración ante el tribunal de los principales acusados, entre ellos Jordi Montull y su hija Gemma, que han propuesto al fiscal delatar a CDC a cambio de rebajar su condena, así como del saqueador confeso Fèlix Millet.

En los últimos días, Jordi Montull, que fue mano derecha de Millet, y su hija Gemma, que ejerció como directora financiera del Palau, han planteado a la Fiscalía un pacto para rebajar de forma significativa sus penas a cambio de dar detalles sobre la supuesta implicación de CDC en el cobro de comisiones que Ferrovial le haría llegar a través de la entidad cultural por adjudicaciones de obras públicas en la etapa de Jordi Pujol.

Uno de los puntos claves será si los Montull despejan la incógnita de si el "Daniel" que aparece en la documentación incautada en el Palau de la Música junto a datos sobre adjudicaciones y supuestas comisiones es Daniel Osàcar, extesorero de CDC que también es juzgado por este caso, y por qué motivos su nombre figura en varias ocasiones en la agenda del que fuera mano derecha de Millet.

Gemma Montull entregó la semana pasada a la sala un documento en el que detalla el origen y destino de 22 reintegros en efectivo por valor de 3,2 millones de euros que efectuó entre marzo de 2004 y de 2007 de una cuenta de Caixa Manresa y que sostiene sirvieron para pagar gastos de Fèlix Millet.

Con ese cuadro contable, la defensa de Montull trata de acreditar que el destino de esos 3,2 millones de euros que las acusaciones atribuyen a los tres exresponsable del Palau de la Música fueron gastos particulares de Millet, entre ellos viajes o compras, o la caja fuerte y las cuentas del saqueador confeso y que ella no se los quedó. Tras Gemma Montull, declarará con toda probabilidad su padre, Jordi, que el pasado lunes anunció que ratificará lo que diga su hija, que según su versión, "no tenía ni firma, no tocaba dinero alguno".

"Había entrado en el Palau hacía tres años, cuando esto estaba en marcha y lo que quiso fue arreglarlo", afirmó Jordi Montull sobre su hija. Por su parte, Fèlix Millet prevé desmarcarse en su declaración ante el tribunal de la gestión financiera de la entidad cultural, en un interrogatorio en el que estará condicionado por lo que previamente hayan afirmado los Montull. La hermana de Fèlix Millet, Pat, aseguró el pasado sábado que el saqueador confeso, que en principio no tiene la intención de desmentir a los Montull, no implicará a CDC en el expolio de la institución cultural.