Salvador Illa descarta pactar con Junts: "Puigdemont es el bloqueo"

Salvador Illa matiza sus palabras y despeja toda duda sobre un posible pacto con Junts per Cat. El PSC no pactará con los posconvergentes tras las elecciones en Cataluña. Su líder asegura que "Puigdemont es el bloqueo". Primero habló de un posible pacto para un Gobierno "transversal", pero tras las críticas encauza otro discurso. Salvador Illa dice que su partido y la derecha catalana independentista "tienen lógicas incompatibles".

El PSC considera que Junts se ha "autoexcluido" de cualquier opción de pacto ya que apuestan por un bloqueo, manteniendo su línea por la independencia de Cataluña. "Puigdemont es bloqueo y década perdida y yo estoy aquí para avanzar", ha asegurado Illa en una conferencia organizada por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. Tampoco se ve invistiendo a un candidato independentista.

Sobre la influencia del PSOE en una decisión, el candidato socialista deja claro que la presidencia de la Generalitat "se decidirá en Cataluña". Carles Puigdemont se refirió a Illa como "gobernador civil de la provincia catalana" y el candidato se ha referido al posconvergente como "expresident, eurodiputado y candidato". Además, plantea una reforma integral de la administración pública, que considera "imprescindible".

Esa reforma integral de la que habla Illa dice querer hacerla con "diálogo con los agentes sociales y con un plan estratégico de innovación pública y administración digital" para "ponerla al día y eliminar ineficiencias".

El candidato socialista a las elecciones catalanas, aprovechó el jueves para respaldar el papel de Sánchez con el conflicto Catalán: "Hay que preguntarse qué significa hacer política, dónde están los límites. Para algunos en la lucha descarnada por el poder. Para nosotros la política es un servicio público. Estamos y estorbamos. Quieren decidir sin dar explicaciones (...) a nosotros nos gusta explicarnos y rendir cuentas. Sabemos todos que te la has jugado por Cataluña".

Arremetió también contra sus oponentes nacionalistas: "Estos 10 años han gobernado ERC y Junts con 4 presidentes. Y el balance es década perdida. Retroceso". Salvador Illa crece en las encuestas, que le dan como ganador por delante de Junts y ERC.

El pasado mes de abril Carles Puigdemont dijo que abandonará el Parlament si no consigue ser investido como presidente catalán. "No me veo en absoluto como presidente de la oposición". De esta manera, Puigdemont manifestó que abandonará activamente la política en caso de no conseguir el objetivo mencionado, ya que tendría "poco sentido" hacer de jefe de la oposición para "controlar" a otro jefe del Gobierno o marcharse a "calentar una silla" en el Senado.

