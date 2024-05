Carlos Carrizosa (Ciutadans): "Me preocupa que el PP y el PSOE puedan llegar a pactar con el separatismo"

Carlos Carrizosa, 60 años, abogado y candidato de Ciutadans para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Fue elegido como diputado en las elecciones de 2012 al Parlamento de Cataluña y fue también el número dos de la formación por Barcelona en las elecciones municipales españolas de 2011​.

Antena 3 Noticias le ha entrevistado y asegura que se presenta a los comicios para "desalojar al separatismo de las instituciones" y centrarse en lo que de verdad le preocupa a los catalanes, "el día a día".

¿Qué les preocupa a los catalanes?

Carrizosa cree que lo que más preocupa a los catalanes es "el día a día". "El pago de su vivienda, el coste de los alimentos, les preocupa lo mismo que a todo el mundo. Es el gobierno de la Generalitat el que no se preocupa de esos problemas, que son los que les preocupan a la ciudadanía", ha apuntado.

Tres propuestas programa electoral

La principal propuesta de Ciutadans de cara a las elecciones catalanes es "desalojar al separatismo de las instituciones y eso significa entrar a saco en la administración". "Quitar todos los chiringuitos, podar todas las embajadas. Ahorraríamos 2.000 millones de euros para dedicarlos a temas sociales como, por ejemplo, la vivienda a la que dedicaríamos 1.000 millones de euros anuales para poner el suelo público a disposición de los ciudadanos y bajar el precio de los alquileres", ha dicho, haciendo mención a su segunda propuesta, que es la vivienda.

"La tercera, pero no por ello menos importante, es la educación. Hay que entrar en la educación catalana, que es un verdadero desastre. Estamos a la cola de las pruebas PISA en España y en Europa. Hay que evitar que siga siendo una escuela de adoctrinamiento y hay que prestigiar otra vez el castellano. Hay que volver a poner el esfuerzo en la diana y con unos buenos profesores formados especialmente, que sean una verdadera élite intelectual", ha indicado.

Carlos Carrizosa, Ciutadans, en una entrevista para Antena 3 Noticias | Antena 3 Noticias

Relación Cataluña-España

Carrizosa considera que la relación entre el gobierno central y el catalán "debería ser moderna como en cualquier estado descentralizado, con competencias claras para el gobierno de España y para el gobierno de Cataluña, con suficiencia de recursos para que, cada una de las partes de este estado descentralizado, pueda prestar los servicios que le son propios y despojada de ideología, de dogmatismo, de nacionalismo, de nosotros somos mejores, de España nos roba; para hacer de Cataluña una locomotora de la economía y de la sociedad española y, además, para hacer una España fuerte en una Europa unida".

Ley amnistía

El candidato a las elecciones catalanas del 12 mayo cree que la Ley de amnistía "es la mayor traición y el mayor desafuero político que se ha cometido en España en democracia". "Es una barrabasada que le ha jugado el Sr. Sánchez a sus electores a los que prometía que no iba a amnistiar. El candidato Salvador Illa fue el último socialista en decir amnistía, no, no vamos a amnistiar, es inconstitucional, y luego por 7 votos han vendido a sus electores, a los que engañaron", ha apuntado

Proceso independentista

"Han sumido a Cataluña en una profundísima crisis social y económica: social porque la sociedad se ha dividido y, económicamente, porque se han ido de Cataluña más de 8.000 empresas y los inversores no vienen. ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad jurídica, no tenemos estabilidad política, ni seguridad jurídica".

Pactos de gobierno

Ciutadans ha "firmado un compromiso en el que afirmamos que no pactaremos con nadie que se apoye en el separatismo o que sea separatista". "Ese compromiso lo hemos pasado al resto de partidos que no llevan el separatismo en su programa y nadie ha querido firmar".

"A mí me preocupa que el Partido Popular y el Partido Socialista puedan llegar a pactar con el separatismo. El Partido Socialista lo hecho ya. El Partido Socialista les ha amnistiado. El Partido Socialista estaría encantado de formar un tripartito. Feijoo tampoco es de fiar. Nosotros lo que planteamos es que el voto leal, el que no va a traicionar por un sillón en La Moncloa, es el de Ciutadans", ha asegurado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com