El PP critica las declaraciones de José María Aznar: "Hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla"

El vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado este miércoles sobre el expresidente del Gobierno José María Aznar que en el partido "no sobra nadie" y que tienen que tratar de hacer un proyecto que "aglutine todas las sensibilidades".

"Me gusta mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, y creo que es lo que piensa la gran parte de nuestra militancia. Aznar actualmente es militante del PP y tenemos que tratar de hacer un proyecto común que aglutine todas las sensibilidades. No consiste en dejar a nadie por el camino", ha subrayado Maroto en una entrevista en Espejo Público.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha rechazado dar "más trascendencia" a las palabras de José María Aznar, una persona que, ha recalcado, "no se siente comprometido con el que fue su partido" aunque sigue siendo afiliado. Y sobre "las personas que no están comprometidas con su partido dejo de opinar", ha añadido Cospedal, quien ha considerado que el centro-derecha español "no está roto de ninguna manera ni hay que reconstruirlo".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado este miércoles que Mariano Rajoy "va a ser el mejor expresidente del Gobierno que haya tenido España" y ha criticado al también expresidente José María Aznar: "Hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla".

"Hace mucho tiempo que cuando habla el expresidente, con el que comencé yo en política, no le entendemos cuando habla. Ayer era el día de Rajoy y sigue siendo el día de Rajoy. Fue un día muy emotivo y no entendemos lo del 'centro derecha', sinceramente. No entendemos ese mensaje", ha sentenciado.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que el centroderecha español "no necesita reconstruirse", en contra de lo que aseguró ayer el expresidente del Gobierno José María Aznar y ha declarado que es "respetuoso con las declaraciones de los demás" y que si Aznar "quiere colaborar para mejorar el PP, siempre ha tenido las puertas abiertas, lo ha hecho cuando lo ha estimado oportuno y cuando no, no lo ha hecho".

La diputada del PP y exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, cree que los militantes que llevan "tantos años o más" que José María Aznar en este partido no se merecen lo que ha considerado "el desprecio" de quien fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004. "Con todos mis respetos al señor Aznar, que he trabajado con él, ha sido mi presidente y he sido compañera suya de partido, hemos trabajado muchos militantes y diputados para que el PP llegara al Gobierno bajo un equipo presidido por Aznar y los militantes que llevamos tantos años o más que él en el partido no nos merecemos ese desprecio", ha afirmado.

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha criticado al expresidente José María Aznar, de quien ha dicho que durante los 15 años que hace desde que dejó la política, "ha utilizado cada una de sus intervenciones para atizar al PP y en concreto, a Mariano Rajoy" porque "sabe" que eso le da "repercusión mediática".