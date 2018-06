Borrell, a los barones socialistas: "No entiendo muy bien estas advertencias de: '¡Cuidado no se negocie con los independentistas!'"

Josep Borrell se ha tomado un café con Susanna, el exministro socialista visita Antena 3 solo 48 horas antes de que el PSOE defienda en el Congreso su moción de censura contra Mariano Rajoy.

Con un mensaje calmado y haciendo gala de ese "buen sentido común" del que Josep Borrell suele hacer gala no ha querido valorar la decisión tan repentina de fijar el debate de dicha moción para este jueves y viernes, solo una semana después de haberse registrado.

"'Siempre se puede coger el rábano por las hojas', pero parece normal que una moción así con esta trascendencia se haga cuanto antes mejor" ha asegurado Borrell que se ha mostrado convencido de que si Ana Pastor "hubiera dejado correr el tiempo se le hubiera criticado porque se habría dicho que no actúan con celeridad".

Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de los 84 diputados de su grupo más el escaño de Nueva Canaria. Podemos también ha anunciado que apoyará al PSOE con sus 67 votos y también los tres de Compromís. En total suman 155 de los 176 que necesita.

Para que la moción prospere necesita o bien el apoyo de Ciudadanos que por el momento se muestra contrario o el de los grupos independentistas. Y es aquí donde Sánchez vuelve a tropezar con la misma piedra que en el pasado encendió la chispa de la fractura socialista.

Precisamente sobre esas "advertencias", Borrell ha manifestado que no entiende muy bien "estas llamadas de atención: '¡Cuidado no se negocie con los independentistas!'. Esto me recuerda a las acusaciones que hubo contra Pedro Sánchez cuando lo del Comité Federal diciendo: '¡Quiere vender a España!' Es el fantasma que sacan a colación desde algunos sectores del PSOE sin fundamento ni razón, porque está dicho por activa y por pasiva que aquí no va de negociar nada que esté fuera del marco constitucional".

El exministro socialista ha enfatizado que "esto es una moción de censura que se debatirá, y en función del debate, los partidos políticos decidirán por un presidente del Gobierno o por otro".

Además, Borrell ha recordado que si bien ahora las posturas de los barones socialistas no son tan ruidosas no deja de ser porque tras las últimas primarias de su partido, Pedro Sánchez "volvió a entrar por la puerta grande por lo tanto las críticas no pueden tener los mismos decibelios".

¿Es Borrell un candidato tecnócrata e independiene? Su nombre ha salido en las quinielas para la propuesta con la que Ciudadanos condicionaría su apoyo a la moción. Al exministro se le escapa una tímida carcajada y zanja el tema con un "pero Susanna, seamos serios".

Esta ha sido la entrevista completa: