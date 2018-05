El efecto lunes, otra consecuencia de la precariedad laboral

Sadia lleva 4 años trabajando como enfermera., sólo en en un año ha acumulado más de 20 contratos, 6 de ellos en la misma empresa. "Cuando quieres trabajar y no hay otra cosa lo coges, es lo que hay", asegura

Laura es médico de un centro de salud y también lo conoce "me contratan de lunes a viernes, me despiden y a la semana siguiente me vuelven a llamar".

En el mes de Abril , el primer día de la semana se ha creado casi el doble de empleos que cualquier otro.

"Encadenar contratos temporales es ilegal, es un fraude de ley y las empresas lo hacen para ahorrarse los costes sociales" afirma Ignacio Para de Lean Abogados.

De esas empresas, la mayoría son del sector de la construcción, la agricultura y la hostelería.

Se llama "efecto lunes" y es una consecuencia más de la precariedad en el trabajo.