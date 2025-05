Dónde ha caído el bote de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y los premios del Sueldazo y Súper Once del hoy domingo 4 de mayo de 2025

Este domingo 4 mayo de 2025 se han celebrado los sorteos de ONCE, Bonoloto y Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 04 de mayo de 2025 ha sido para el número 18, 31, 40, 44, 45 y 46, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 4.

El Gordo de la Primitiva

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 04 de mayo de 2025 ha agraciado al número 04, 06, 09, 33 y 4 y la clave 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 19.200.000 euros.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 04 de mayo de 2025 ha agraciado la serie 55439 del número 041 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 26063 Serie: 002

Número: 59676 Serie: 012

Número: 66446 Serie: 006

Número: 97287 Serie: 046

Resultado Super Once

