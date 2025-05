Trump descarta el uso de la fuerza en Canadá pero no en Groenlandia: "Lo necesitamos por temas de seguridad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta llevar a cabo una operación armada en su intento de anexar a Groenlandia a su país. "Lo necesitamos por temas de seguridad nacional e internacional", ha avanzado en una entrevista concedida al medio NBC News, donde también ha dejado otros titulares.

Cuando la entrevistadora le preguntó si "descartaría el uso de la fuerza militar para tomar Canadá" para integrarlo como el estado número 51, Donald Trump respondió que espera que su Gobierno nunca llegue "a ese punto". Sin embargo, reafirmó que estos planes podrían aplicarse para hacerse con el territorio ártico administrado por Dinamarca. "Algo podría pasar con Groenlandia. Siendo honestos, lo necesitamos para la seguridad nacional e internacional", indicó.

Al momento de insistir si no habría una acción similar con Canadá, el republicano reiteró que era "muy improbable". No obstante, detalló que las autoridades canadienses "gastan menos dinero en su Ejército que prácticamente cualquier otra nación del mundo", además de que "pagan menos a la OTAN que cualquier" otro país.

"Creen que vamos a protegerlos, y de hecho lo hacemos. Pero la verdad es que no asumen toda su parte, y eso es injusto para Estados Unidos y nuestros contribuyentes", señaló Donald Trump.

Descarta un tercer mandato

En esta entrevista, el presidente de Estados Unidos se desdice a sí mismo y a pesar de que hace unos meses sugirió que podría presentarse a un tercer mandato, ahora cierra esa puerta. Descarta así presentarse a un tercer mandato y señala a su vicepresidente J.D. Vance o al secretario de Estado Marco Rubio como posibles sucesores.

Además, avisa de que los estadounidenses sufrirán austeridad a corto plazo debido a su política arancelaria y reconoce que los precios de algunos bienes "podrían subir", pero que bajarán los precios de la energía.

Semana crítica para un acuerdo de paz

En esta misma entrevista, Donald Trump ha admitido que la paz entre Rusia y Ucrania "podría ser imposible" y ha afirmado que la próxima semana será "crítica" para las posibilidades de un acuerdo de paz entre estos dos países. "Espero que sí", ha respondido Trump al ser interrogado por si está más cerca un acuerdo de paz entre los dos países. "Creo que estamos más cerca. Una parte quizá no esté tan cerca como la otra, pero veremos", ha dicho. "Pero no puedo decir de quién estamos más cerca; hemos conseguido un acuerdo que es bueno para la gente de Estados Unidos. Hemos conseguido tierras raras", ha añadido en referencia al acuerdo para la explotación de tierras raras ucranianas suscrito entre Kiev y Washington.

Préstamos europeos

En el transcurso de la entrevista, el republicano ha manifestado que Ucrania devolverá el dinero de los préstamos a los europeos, mientras que "Biden sencillamente les dió 350.000 millones de dólares". "No tiene ni idea de dónde está el dinero. De qué ha pasado. Al menos nosotros, de una forma u otra, lo recuperaremos. No me siento tan idiota y, que se recuerde, esta es la guerra de Biden. Esta guerra no habría ocurrido jamás si yo fuera presidente", ha sentenciado.

Trump definió de guerra terrible la de Rusia y Ucrania. "Veo por satélite cómo tirotean a los soldados. Tremendo. Hasta 5.000 soldados mueren de media a la semana. No son soldados estadounidenses, pero quiero resolver el problema. Son soldados rusos y son soldados ucranianos. Si puedo salvar 5.000 almas, me encantaría hacerlo", ha dicho.

De inmediato ha sido interrogado por el plazo en el que Estados Unidos se retiraría de las negociaciones si no hay resultados. "Bueno, ya llegará el momento. A veces estamos cerca y entonces ocurren cosas positivas", ha apuntado.

El republicano también ha tenido palabras para el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. "Hay un odio tremendo. Hay un odio tremendo entre estos dos hombres y entre algunos de los soldados, entre los generales. Llevan tres años luchando. Creo que tenemos una oportunidad muy buena de conseguirlo", ha concluido.

