La ministra de Transición Ecológica: "Señalar a las renovables en el apagón eléctrico es irresponsable y simplista"

La vicepresidente tercera y ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este domingo que señalar a las energías renovables como motivo del apagón del pasado eléctrico del lunes es "irresponsable y simplista" y ha insistido en que todas las hipótesis continúan abiertas.

En sendas entrevistas publicadas en El País y La Vanguardia, la titular de Transición Ecológica ha incidido en que "hay que analizar miles y miles de datos" hasta alcanzar la causa del apagón y que, por el momento, sólo se sabe que se produjeron unas oscilaciones, una primera y una segunda, y que finalmente el sistema llegó a un cero con el corte de la interconexión con Europa.

Con todo, ha aseverado que "lo que se puede descartar es que la causa fuera que entró una gran cantidad de renovables en el sistema", ya que, según la vicepresidenta, ha habido muchos otros días con más generación solar en España y con menos demanda incluso, y el sistema ha funcionado a la perfección.

Preguntada sobre las garantías de que un episodio como el sucedido el 28 de abril vuelva a ocurrir, la dirigente del Gobierno español ha enfatizado que ahora mismo el sistema eléctrico está trabajando con "condiciones extraordinarias" de seguridad.

Al respecto, ha enlazado que se están diversificando las tecnologías energéticas y sistemas de seguridad disponibles; ahora bien, ha anticipado que dichas condiciones "extraordinarias" tienen un coste adicional para el consumidor.

En lo referente a las voces que piden responsabilidades en el ámbito de Red Eléctrica de España y su presidenta, Beatriz Corredor, la ministra la ha respaldado al considerar que su trabajo ha sido "extraordinario" en la recuperación del suministro.

Cierre centrales nucleares

Tras debate surgido a raíz del apagón sobre el cierre de las centrales nucleares, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica sostiene que es "absurdo" relacionar el incidente con este pacto que las compañías eléctricas pactaron con el Gobierno: "El calendario de cierre no empieza hasta el 2027. El 28 de abril del año 2025 ese no es el problema".

Al ser preguntada por un posible cambio de planes respecto al cierre de las nucleares la ministra señala que al Gobierno "no se le mueve el suelo porque la Ley del Sector Eléctrico lo dice alto y claro": "Ninguna instalación de generación, ni nuclear ni ninguna otra cierra si no se cumple el principio de garantía de suministro. Por lo tanto, tenemos un anclaje y de momento ese anclaje no es necesario en el caso de las instalaciones nucleares".

Y como alternativa para hacer más segura la red eléctrica en la Península, insta a Francia a tomar conciencia de que "las interconexiones tienen que llegar sí o sí" para hacer más segura la red eléctrica en la Península.

Comparecencia Sánchez en el Congreso

En medio de toda esta polémica, el presidente del Gobierno acudirá el miércoles al Congreso para informar sobre el apagón eléctrico y sobre el plan que permitirá a España llegar este año a un gasto en defensa del 2% del PIB.

Junto al mencionado plan, informará sobre el apagón masivo que afectó a la península el pasado 28 de abril. El Gobierno sigue recabando información de las eléctricas a fin de averiguar el origen de la caída del suministro, mientras el PP exige que se asuman responsabilidades "en primera persona" empezando por el presidente del Gobierno, continuando por los ministros y finalizando por su "enchufada" como presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

