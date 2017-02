Luis Enrique: "¿Las críticas? Me afectan cero, no me acerco al televisor ni borracho"

Luis Enrique, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios pocos días después de la dolorosa derrota que sufrió su equipo en París ante el PSG. El técnico asturiano aseguró centrarse "en los aspectos positivos" y recalcó que las críticas el afectan "cero".

"¿Las críticas? Me afectan cero, no me acerco al televisor ni borracho. No os escucho nunca (a los periodistas)... Imagínate en una semana como esta", explicó Luis Enrique.

El entrenador del Barça también habló sobre las palabras de Busquets sobre el césped del Parque de los Príncipes: "Sólo respondo de mis declaraciones y lo demás lo hablo en el vestuario cara a cara".

Luis Enrique también explicó que el resultado ante el PSG fue "justo" e incluso "corto".

"El rival mereció más que nosotros y hay que aceptarlo. El resultado fue justo", indicó Luis Enrique.

Sobre su futuro, Luis Enrique fue claro: "Lo único que está claro es que no tiene nada que ver lo que pase en estos meses con mi decisión, que no la he tomado aún".

"El fútbol es un mundo de exageraciones. Estamos vivos en tres competiciones", aseguró Luis Enrique.

Por último, el asturiano bromeó sobre cómo ha pasado estos días después de la derrota ante el PSG: "¿Qué he hecho esta semana? He jugado mucho al parchís con mi mujer".