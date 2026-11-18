El dolor por la separación de Kader ha llevado a Zeynep a visitarla en el centro donde permanece acogida. La joven le ha llevado su muñeca para ayudarla a dormir y ha aprovechado el poco tiempo que tenían juntas para tranquilizarla.

La pequeña, emocionada, le ha preguntado si podrán convertirse en una familia y Zeynep le ha prometido que será su madre. Ahora, la propuesta de matrimonio de Serhat cobra especial importancia, ya que casarse con él podría facilitar la adopción de Kader y permitirles estar juntas de nuevo en El Secreto.