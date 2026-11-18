La familia de Zeynep ha vivido uno de sus momentos más angustiosos en El Secreto. Un desconocido ha aparecido buscando a Mustafa para vengar la muerte de su padre, convencido de que él fue el responsable del crimen.

Aunque Mustafa ha negado las acusaciones, el joven ha sacado una navaja y ambos han comenzado a forcejear. Al escuchar la discusión, Zeynep ha salido de casa y ha intentado intervenir, pero ha terminado recibiendo una puñalada. Sus familiares han acudido desesperados al escuchar los gritos, mientras Mustafa se quedaba conmocionado por lo ocurrido.