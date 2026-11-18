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EL SECRETO
Una venganza contra Mustafa acaba en tragedia en El Secreto: Zeynep, apuñalada ante su familia
Un joven acusa al hermano de Zeynep de haber asesinado a su padre y aparece armado en su casa. La intervención de la joven termina de la peor manera.
La familia de Zeynep ha vivido uno de sus momentos más angustiosos en El Secreto. Un desconocido ha aparecido buscando a Mustafa para vengar la muerte de su padre, convencido de que él fue el responsable del crimen.
Aunque Mustafa ha negado las acusaciones, el joven ha sacado una navaja y ambos han comenzado a forcejear. Al escuchar la discusión, Zeynep ha salido de casa y ha intentado intervenir, pero ha terminado recibiendo una puñalada. Sus familiares han acudido desesperados al escuchar los gritos, mientras Mustafa se quedaba conmocionado por lo ocurrido.