La situación de Azra se complica en El Secreto. Tülay amenaza con mostrar a Cihan una fotografía de su mujer con Mustafa si no recibe dinero. Desesperada, la joven decide robar una pulsera cara en una joyería mientras acompaña a Sevim.

Sin embargo, las cámaras de seguridad descubren el robo y su suegra tiene que responder por ella. Al pedirle explicaciones, Azra finge sufrir cleptomanía para ocultar el verdadero motivo. Aunque Sevim termina creyéndola, le exige acudir a terapia a cambio de guardar el secreto. ¿Descubrirá Cihan la verdad?