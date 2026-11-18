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EL SECRETO
Berrak, expulsada de la mansión en El Secreto: Serhat amenaza con quitarle a su bebé
El empresario pierde la paciencia con su exmujer al descubrir que ha manipulado a sus hijas con unas pruebas de paternidad y toma una decisión drástica.
La tensión entre Serhat y Berrak ha estallado en El Secreto. El empresario ha descubierto que su exmujer dejó en su habitación las pruebas de paternidad solicitadas por Sevim para que sus hijas las encontraran y creyeran que él dudaba de ellas.
Furioso por sus intenciones, Serhat ha decidido expulsarla de la mansión y prohibirle acercarse a las niñas. Además, ha advertido a Berrak de que estará vigilada durante su embarazo para impedir que abandone la ciudad y ha amenazado con quitarle al bebé cuando nazca. ¿Qué hará ahora su exmujer?