La tensión entre Serhat y Berrak ha estallado en El Secreto. El empresario ha descubierto que su exmujer dejó en su habitación las pruebas de paternidad solicitadas por Sevim para que sus hijas las encontraran y creyeran que él dudaba de ellas.

Furioso por sus intenciones, Serhat ha decidido expulsarla de la mansión y prohibirle acercarse a las niñas. Además, ha advertido a Berrak de que estará vigilada durante su embarazo para impedir que abandone la ciudad y ha amenazado con quitarle al bebé cuando nazca. ¿Qué hará ahora su exmujer?