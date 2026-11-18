Zeynep y Serhat han dado un paso decisivo en El Secreto al convertirse oficialmente en marido y mujer. Vestidos de calle y acompañados únicamente por Ebru y Can como testigos, ambos han aceptado casarse y han firmado los documentos.

Sin embargo, la ceremonia ha vivido un momento incómodo cuando el funcionario les ha pedido que se besaran y los recién casados han preferido darse la mano. Ebru ha intentado inmortalizar la boda con una fotografía, pero Zeynep se ha negado a guardar recuerdos de un matrimonio cuyo objetivo es recuperar a Kader.