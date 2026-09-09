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EL SECRETO
Zeynep descubre un teléfono oculto en la mansión de los Tecer
Durante el cumpleaños de Hayal, la joven encuentra un teléfono escondido entre unos libros y comprende que su propietario está entre los familiares y amigos reunidos en la mansión.
Mientras busca a Kader por la casa, Zeynep tropieza con varios libros y descubre el dispositivo. Al intentar desbloquearlo, recuerda lo que Serhat le contó sobre el tatuaje de Berrak: dos pájaros junto al número 1012.
La combinación funciona como contraseña y el teléfono se enciende. Convencida de que pertenece a alguien presente en la celebración, Zeynep concluye que el padre de Kader está allí y regresa a la fiesta dispuesta a encontrarlo en El Secreto.
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