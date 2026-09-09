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Zeynep descubre una pista que puede desenmascarar al padre de Kader: ¡está en la mansión!

EL SECRETO

Zeynep descubre un teléfono oculto en la mansión de los Tecer

Durante el cumpleaños de Hayal, la joven encuentra un teléfono escondido entre unos libros y comprende que su propietario está entre los familiares y amigos reunidos en la mansión.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mientras busca a Kader por la casa, Zeynep tropieza con varios libros y descubre el dispositivo. Al intentar desbloquearlo, recuerda lo que Serhat le contó sobre el tatuaje de Berrak: dos pájaros junto al número 1012.

La combinación funciona como contraseña y el teléfono se enciende. Convencida de que pertenece a alguien presente en la celebración, Zeynep concluye que el padre de Kader está allí y regresa a la fiesta dispuesta a encontrarlo en El Secreto.

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