Una estafa amorosa deja a Ebru con una deuda de 800.000 liras en El secreto

Convencida de que ayudaba al hombre del que estaba enamorada, Ebru siguió sus instrucciones sin sospechar que la estaban engañando. Él dejó de responder a sus llamadas y la abandonó con la deuda a su nombre.

Desbordada, termina contándole entre lágrimas lo ocurrido a su hermana y asegura que su pareja prometió devolverle el dinero. Zeynep reacciona con indignación ante la gravedad del problema, aunque sabe que ahora deben encontrar una solución para evitar la bancarrota en El Secreto.

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