Publicidad
EL SECRETO
Un tatuaje desata la furia de Serhat y arruina el recital de Hayal en El secreto
El empresario cree reconocer en el profesor de piano al hombre que acompañó a Berrak años atrás y lo ataca delante de familiares, alumnos e invitados durante la actuación de su hija.
Hayal sube al escenario tras semanas preparándose para una importante prueba y emociona al público con su interpretación. Entre los asistentes, Can descubre a Kader y queda impactado al escuchar el nombre de la pequeña.
Todo cambia cuando el profesor levanta la mano y Serhat ve un tatuaje en su brazo. Recordando la pista sobre los dos pájaros que Berrak se grabó junto a otro hombre, lo señala como padre de Kader y comienza a golpearlo, obligando a interrumpir el recital en El Secreto.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas