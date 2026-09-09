Un tatuaje desata la furia de Serhat y arruina el recital de Hayal en El secreto

Hayal sube al escenario tras semanas preparándose para una importante prueba y emociona al público con su interpretación. Entre los asistentes, Can descubre a Kader y queda impactado al escuchar el nombre de la pequeña.

Todo cambia cuando el profesor levanta la mano y Serhat ve un tatuaje en su brazo. Recordando la pista sobre los dos pájaros que Berrak se grabó junto a otro hombre, lo señala como padre de Kader y comienza a golpearlo, obligando a interrumpir el recital en El Secreto.

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