"Ojalá estuvieras tú en coma": Ilkim rompe a Serhat tras el escándalo de Hayal

De regreso a casa, Serhat reconoce su error y pide perdón a Hayal por lo ocurrido durante su actuación. Incapaz de entender la reacción de su padre, la joven solo consigue preguntarle por qué lo hizo.

Entonces, Ilkim interviene y le desea estar en coma en lugar de Berrak. Sus palabras dejan destrozado al empresario, que comprende que sus decisiones no solo han afectado a su matrimonio, sino que también están destruyendo el cariño y la confianza de sus hijas en El Secreto.

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