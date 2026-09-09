"Si ni siquiera conoces a tu mujer": Zeynep golpea donde más duele a Serhat en El secreto

Convencida de que el baño estaba libre, Zeynep entra sin saber que pertenece al dormitorio de Serhat. Cuando él aparece, ambos se sobresaltan y comienzan a reprocharse mutuamente lo ocurrido.

El empresario le pide que no salga hasta que sus hijas se alejen del pasillo para evitar malentendidos. Al presumir de conocerlas perfectamente, Zeynep responde recordándole que ni siquiera conocía a su mujer. Aunque se disculpa enseguida, el comentario lo deja descolocado en El Secreto.

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