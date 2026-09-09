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La convivencia entre Serhat y Zeynep empieza con un momento de lo más incómodo

EL SECRETO

"Si ni siquiera conoces a tu mujer": Zeynep golpea donde más duele a Serhat en El secreto

Un error lleva a la joven a ducharse en el baño privado del empresario y provoca una tensa discusión que anticipa una convivencia complicada en la mansión Tecer.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Convencida de que el baño estaba libre, Zeynep entra sin saber que pertenece al dormitorio de Serhat. Cuando él aparece, ambos se sobresaltan y comienzan a reprocharse mutuamente lo ocurrido.

El empresario le pide que no salga hasta que sus hijas se alejen del pasillo para evitar malentendidos. Al presumir de conocerlas perfectamente, Zeynep responde recordándole que ni siquiera conocía a su mujer. Aunque se disculpa enseguida, el comentario lo deja descolocado en El Secreto.

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