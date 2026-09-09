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“Te quiero muchísimo, mamá”: la visita de Kader a su madre en coma rompe el corazón de Zeynep

EL SECRETO

Kader conmueve a Zeynep ante la cama de Berrak

La niña de seis años visita a su madre en el hospital y, pese al abandono y al sufrimiento vivido, le expresa su amor mientras permanece inconsciente en El secreto.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Hayal e Ilkim acuden primero a la habitación de Berrak. Ambas le cuentan cuánto la echan de menos, mientras Hayal recuerda que es su cumpleaños e Ilkim le pide que despierte antes del suyo.

Tras marcharse las hermanas, Kader entra y se acerca lentamente a la cama. La pequeña asegura que no está enfadada, le dice cuánto la quiere y promete regresar pronto. Sus palabras emocionan profundamente a Zeynep, que presencia la escena en El Secreto.

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