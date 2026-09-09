Kader conmueve a Zeynep ante la cama de Berrak

Hayal e Ilkim acuden primero a la habitación de Berrak. Ambas le cuentan cuánto la echan de menos, mientras Hayal recuerda que es su cumpleaños e Ilkim le pide que despierte antes del suyo.

Tras marcharse las hermanas, Kader entra y se acerca lentamente a la cama. La pequeña asegura que no está enfadada, le dice cuánto la quiere y promete regresar pronto. Sus palabras emocionan profundamente a Zeynep, que presencia la escena en El Secreto.

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