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EL SECRETO
Zeynep no aguanta más en El secreto y se enfrenta a Serhat: quiere abandonar la mansión
La denuncia de Sevim contra Mustafa lleva a Zeynep al límite y la joven confiesa a Serhat que, si tuviera dinero, se marcharía inmediatamente de su casa.
La policía se ha llevado la furgoneta de Mustafa y ha retenido toda su mercancía después de que Sevim lo denunciara por vender sin permiso en la finca. Zeynep, indignada, le cuenta a Serhat lo ocurrido.
Desbordada por la impotencia, asegura que devolvería el dinero que le prestó y se marcharía si pudiera. Sin embargo, Serhat se muestra tajante: debe quedarse con Kader hasta que encuentren al padre de la pequeña en El Secreto.