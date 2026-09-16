Zeynep no aguanta más en El secreto y se enfrenta a Serhat: quiere abandonar la mansión

La policía se ha llevado la furgoneta de Mustafa y ha retenido toda su mercancía después de que Sevim lo denunciara por vender sin permiso en la finca. Zeynep, indignada, le cuenta a Serhat lo ocurrido.

Desbordada por la impotencia, asegura que devolvería el dinero que le prestó y se marcharía si pudiera. Sin embargo, Serhat se muestra tajante: debe quedarse con Kader hasta que encuentren al padre de la pequeña en El Secreto.