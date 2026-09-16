Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Zeynep se cuela de madrugada en la habitación de Serhat... ¡y él la pilla con las manos en la masa!

EL SECRETO

El arriesgado plan de Zeynep por Kader en El secreto termina con Serhat descubriéndola en su habitación

La joven no soporta ver sufrir a Kader por no recibir un regalo de su madre y toma una decisión desesperada que la lleva hasta el dormitorio de Serhat.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Las lágrimas de Kader al comprobar que Hayal e Ilkim sí tenían regalos de Berrak llevan a Zeynep a actuar. De madrugada, entra en la habitación de Serhat para coger las llaves de su coche y comprarle un regalo a la pequeña.

Sin embargo, Serhat se despierta y la sorprende antes de que pueda marcharse. Zeynep le explica sus intenciones y deja claro que no permitirá que Berrak siga haciendo sufrir a Kader. El empresario comprende entonces el dolor de la niña en El Secreto.

Antena 3 » Vídeos