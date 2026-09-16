El arriesgado plan de Zeynep por Kader en El secreto termina con Serhat descubriéndola en su habitación

Las lágrimas de Kader al comprobar que Hayal e Ilkim sí tenían regalos de Berrak llevan a Zeynep a actuar. De madrugada, entra en la habitación de Serhat para coger las llaves de su coche y comprarle un regalo a la pequeña.

Sin embargo, Serhat se despierta y la sorprende antes de que pueda marcharse. Zeynep le explica sus intenciones y deja claro que no permitirá que Berrak siga haciendo sufrir a Kader. El empresario comprende entonces el dolor de la niña en El Secreto.