Serhat estalla contra Berrak en El secreto tras descubrir su traición: "Quiero que despiertes porque te odio"

Frente a Berrak, que permanece en coma, Serhat recuerda que ya vivió una situación parecida cuando nació Hayal. Sin embargo, ahora sus sentimientos son totalmente distintos y solo quiere que su mujer despierte para obtener respuestas.

Además, confiesa que llegó a pensar que su hermano, al que consideraba el héroe de su infancia, estaba enamorado de ella. Desbordado por la situación, Serhat culpa a Berrak de todo lo ocurrido y descarga contra ella toda su furia en El Secreto.