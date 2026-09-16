El lado más exigente de Berrak sale a la luz en El secreto: presión, comparaciones y duros reproches a sus hijas

Todo comienza cuando Serhat permite a Ilkim saltarse un entrenamiento de natación para descansar. La joven recuerda entonces que Berrak actuaba de forma muy diferente y la obligaba a entrenar comparándola con Hayal para que cumpliera sus expectativas.

Otro recuerdo muestra a Berrak reprendiendo a Hayal por haber engordado 400 gramos tras comer chocolate. Además, le exigió perder ese peso y otros dos kilos, revelando la enorme presión que ejercía sobre sus hijas para que fueran siempre las mejores en El Secreto.