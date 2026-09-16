El inquietante plan de Azra para engañar a Cihan en El secreto: vende su bolso y finge un robo

Cada movimiento de Azra aumenta las sospechas sobre el secreto que guarda. Tras comprar un bolso de lujo con el dinero de Cihan, lo vende y consigue una imitación prácticamente idéntica para evitar que su marido descubra el engaño.

Durante una visita al gimnasio, encuentra la oportunidad para deshacerse de la copia. Tras comprobar que no hay cámaras, esconde el bolso entre la basura, rompe su teléfono y se golpea la cabeza con una piedra para simular un robo. Su urgente necesidad de dinero continúa siendo un misterio en El Secreto.