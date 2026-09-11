Cristina Pardo revela cómo fue entrevistar a Óscar Puente: tensión, preparación y una impresión inesperada

Durante la tertulia de El Hormiguero, Cristina Pardo definió a Óscar Puente como una persona dura, aunque destacó que tiene cintura y dio la cara. La presentadora percibió en la distancia corta una faceta distinta, más institucional y tranquila que en las redes sociales.

Además, reconoció que había preparado muy bien la entrevista y señaló que eso pudo hacer que el ministro pareciera acorralado. También calificó de endeble e incomprensible el discurso del Gobierno sobre Marruecos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas