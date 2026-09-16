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EL SECRETO
Serhat dispara accidentalmente a Can en El secreto justo cuando estaba a punto de contarle toda la verdad
El enfrentamiento entre los hermanos termina de la peor manera cuando Can intenta quitarle el arma a Serhat y un disparo accidental lo deja gravemente herido.
Convencido de que Can le oculta algo sobre Kader e incluso de que pudo mantener una relación con Berrak, Serhat lo acorrala en el barco con una pistola. Su hermano intenta tranquilizarlo y promete explicárselo todo.
Cuando Can se acerca para quitarle el arma, ambos forcejean y la pistola se dispara accidentalmente. Zeynep llega después y se encuentra con Can gravemente herido, mientras queda en el aire qué verdad estaba a punto de revelar sobre Kader en El Secreto.