Serhat dispara accidentalmente a Can en El secreto justo cuando estaba a punto de contarle toda la verdad

Convencido de que Can le oculta algo sobre Kader e incluso de que pudo mantener una relación con Berrak, Serhat lo acorrala en el barco con una pistola. Su hermano intenta tranquilizarlo y promete explicárselo todo.

Cuando Can se acerca para quitarle el arma, ambos forcejean y la pistola se dispara accidentalmente. Zeynep llega después y se encuentra con Can gravemente herido, mientras queda en el aire qué verdad estaba a punto de revelar sobre Kader en El Secreto.