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¿Qué iba a confesar Can? Un disparo de Serhat lo deja entre la vida y la muerte

EL SECRETO

Serhat dispara accidentalmente a Can en El secreto justo cuando estaba a punto de contarle toda la verdad

El enfrentamiento entre los hermanos termina de la peor manera cuando Can intenta quitarle el arma a Serhat y un disparo accidental lo deja gravemente herido.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Convencido de que Can le oculta algo sobre Kader e incluso de que pudo mantener una relación con Berrak, Serhat lo acorrala en el barco con una pistola. Su hermano intenta tranquilizarlo y promete explicárselo todo.

Cuando Can se acerca para quitarle el arma, ambos forcejean y la pistola se dispara accidentalmente. Zeynep llega después y se encuentra con Can gravemente herido, mientras queda en el aire qué verdad estaba a punto de revelar sobre Kader en El Secreto.

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