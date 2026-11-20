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PASAPALABRA
Xavier Deltell sorprende en Pasapalabra al acertar un éxito de Ana Mena que parecía no conocer
El humorista ha conseguido imponerse a Natalia Sánchez en La Pista gracias a Madrid City, protagonizando una divertida victoria que ha desatado las risas en el plató.
La Pista de Pasapalabra ha vivido un duelo musical de lo más inesperado entre Xavier Deltell y Natalia Sánchez. Los dos invitados debían reconocer una canción de 2023, pero las primeras pistas no han sido suficientes para dar con la respuesta.
Finalmente, Roberto Leal ha traducido el título al español y Xavier ha sido el más rápido en pulsar para acertar Madrid City, de Ana Mena. El humorista ha celebrado su victoria bailando y bromeando sobre lo mucho que conocía el tema, provocando las risas de sus compañeros.