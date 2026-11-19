Arturo Pérez-Reverte ha abordado uno de los aspectos más controvertidos del comportamiento humano durante su visita a El Hormiguero. El escritor ha reflexionado sobre la violencia y la relación que mantiene con nuestra propia naturaleza.

"Somos asesinos naturales", ha afirmado Pérez-Reverte, defendiendo su visión sobre los impulsos violentos del ser humano. Una reflexión con la que ha puesto sobre la mesa una cuestión inquietante: qué papel desempeña la violencia en nuestra especie.