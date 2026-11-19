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EL HORMIGUERO
Arturo Pérez-Reverte reflexiona en El Hormiguero sobre el lado más violento del ser humano
El escritor ha compartido con Pablo Motos su visión sobre la violencia y la naturaleza humana, planteando una reflexión sobre los impulsos que forman parte de nuestra especie.
Arturo Pérez-Reverte ha abordado uno de los aspectos más controvertidos del comportamiento humano durante su visita a El Hormiguero. El escritor ha reflexionado sobre la violencia y la relación que mantiene con nuestra propia naturaleza.
"Somos asesinos naturales", ha afirmado Pérez-Reverte, defendiendo su visión sobre los impulsos violentos del ser humano. Una reflexión con la que ha puesto sobre la mesa una cuestión inquietante: qué papel desempeña la violencia en nuestra especie.