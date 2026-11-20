La despedida de Natalia Sánchez en Pasapalabra ha dejado un momento lleno de complicidad con Roberto Leal. Tras tres programas, la actriz ha confesado que se marchaba con pena, aunque muy contenta con la experiencia.

Aprovechando que ambos trabajan en Antena 3, Natalia ha invitado al presentador a participar en Sueños de libertad. Roberto ha reconocido que le gustaría mucho y ha propuesto intercambiar los papeles para que ella presente el concurso. Sin embargo, la actriz ha rechazado esa posibilidad entre risas. ¿Habrá cameo en la Colonia de la Reina?