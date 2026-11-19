La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Urda ha generado debate en La Mesa. Susanna Griso ha expresado su opinión sobre la decisión del presidente del Gobierno de no acudir a la ceremonia.

La periodista ha restado importancia a la cuestión religiosa al valorar su ausencia: "La aconfesionalidad del presidente me importa poco". Con estas palabras, Griso ha puesto el foco en la asistencia al funeral, más allá de las creencias personales del jefe del Ejecutivo.