Una tarde brillante ha permitido a David alcanzar un nuevo récord en Pasapalabra. Gracias a su gran actuación y a la ayuda de sus invitados, el concursante ha conseguido reunir 183 segundos para disputar AlaZ.

El equipo naranja ha destacado desde Una de Cuatro, donde David y Xavier Deltell han sumado 28 segundos, hasta La Pista, con el pleno de Elia Galera y la victoria de Deltell. Tras acertar también en Palabras Cruzadas, David ha aprovechado un fallo de Moisés en ¿Dónde Están? para conseguir los últimos 20 segundos. "Gracias al equipo", ha celebrado.