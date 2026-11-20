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PASAPALABRA
David hace historia en Pasapalabra: bate su récord de tiempo y afronta AlaZ con 183 segundos
El concursante barcelonés ha firmado un programa casi perfecto junto a Xavier Deltell y Elia Galera, acumulando 73 segundos extra para luchar por el bote de 1.300.000 euros.
Una tarde brillante ha permitido a David alcanzar un nuevo récord en Pasapalabra. Gracias a su gran actuación y a la ayuda de sus invitados, el concursante ha conseguido reunir 183 segundos para disputar AlaZ.
El equipo naranja ha destacado desde Una de Cuatro, donde David y Xavier Deltell han sumado 28 segundos, hasta La Pista, con el pleno de Elia Galera y la victoria de Deltell. Tras acertar también en Palabras Cruzadas, David ha aprovechado un fallo de Moisés en ¿Dónde Están? para conseguir los últimos 20 segundos. "Gracias al equipo", ha celebrado.