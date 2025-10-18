Una voz quebrada emociona al plató y conquista a los coaches de La Voz en una audición mágica

Ángel interpretó ‘Peter Pan’ de El canto del loco en La Voz, con una voz totalmente quebrada que emocionó a Pablo López. “Canta desde otro lado”, destacó el coach malagueño.

Sebastián Yatra también giró su silla y lo convenció para unirse a su equipo: “Cantando así vas a sufrir mucho”, le advirtió con cariño. Ángel eligió al colombiano como mentor.