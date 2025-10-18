Publicidad
Y ahora Sonsoles
Una celebración blindada y llena de estrellas convierte Valladolid en el epicentro del glamour
La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, reúne a 260 invitados en un evento exclusivo que podría haber comenzado antes de lo previsto.
En Y ahora Sonsoles, Isabel González revela que “existe la posibilidad de que ya se hayan casado” por lo civil. La ceremonia oficial se celebra en la Abadía Retuerta L'Domaine.
Antonio Banderas ya ha aterrizado en Valladolid para acompañar a su hija. La preboda y la cena previa marcan el inicio de un fin de semana lleno de expectación y glamour.