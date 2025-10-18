Una celebración blindada y llena de estrellas convierte Valladolid en el epicentro del glamour

En Y ahora Sonsoles, Isabel González revela que “existe la posibilidad de que ya se hayan casado” por lo civil. La ceremonia oficial se celebra en la Abadía Retuerta L'Domaine.

Antonio Banderas ya ha aterrizado en Valladolid para acompañar a su hija. La preboda y la cena previa marcan el inicio de un fin de semana lleno de expectación y glamour.