Una amenaza inesperada desata el caos en la familia Korhan y pone vidas en peligro

En Una nueva vida, Pelin y su bebé luchan por sobrevivir tras una grave complicación. Ferit, devastado, teme perderlo todo mientras Orhan suplica por su vida desde prisión.

La amenaza de Halis —“Os haré algo peor que la muerte”— y el regreso de Nevra siembran el pánico. “De ahora en adelante estaré siempre contigo”, advierte ella a Ferit.