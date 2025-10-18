Una edición nocturna de La ruleta con más emoción y premios que nunca revoluciona el plató

En La ruleta de la suerte noche, los concursantes pueden acumular cifras abismales en un solo panel. “Hay concursantes que pueden llegar a acumular 20.000 euros”, afirma Jorge Fernández.

La nueva edición promete emoción y grandes recompensas, con premios que podrían alcanzar los 100.000 euros. Cada sábado, tres participantes competirán por llevarse el bote.