La ruleta de la suerte Noche
Una edición nocturna de La ruleta con más emoción y premios que nunca revoluciona el plató
La ruleta de la suerte noche regresa con novedades impactantes y premios que alcanzan cifras récord. Jorge Fernández y Laura Moure adelantan lo que está por venir.
En La ruleta de la suerte noche, los concursantes pueden acumular cifras abismales en un solo panel. “Hay concursantes que pueden llegar a acumular 20.000 euros”, afirma Jorge Fernández.
La nueva edición promete emoción y grandes recompensas, con premios que podrían alcanzar los 100.000 euros. Cada sábado, tres participantes competirán por llevarse el bote.