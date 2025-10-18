Publicidad
Y ahora Sonsoles
Fernando Romay alza la voz por los olímpicos: “No tenemos derecho a una pensión digna”
El exjugador Fernando Romay denuncia en Y ahora Sonsoles la situación de miles de deportistas que no cotizaron durante años y hoy no pueden acceder a una jubilación justa.
Fernando Romay, medallista olímpico en Los Ángeles 1984, reclama el derecho de los deportistas a una pensión digna. “Cuando eres joven, lo dabas como una norma hecha”, afirma en Y ahora Sonsoles.
Durante décadas, los olímpicos tributaron como artistas y toreros, lo que les impide cotizar. “Estuve con uno que gana 600 euros de pensión”, denuncia Romay, pidiendo reconocimiento como trabajadores.