Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Una receta fresca y cítrica de Arguiñano que transforma el sabor del mar en cada bocado
Joseba Arguiñano sorprende con un taco de chipirón Pelayo y mahonesa de limón, una propuesta saludable, original y perfecta para quienes buscan platos con carácter.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba presenta un taco elaborado con tortas de plátano macho, cebolla caramelizada y chipirones salteados, coronado con mahonesa de limón.
La receta combina mar y cítrico en una mezcla equilibrada y sabrosa. Puede ser tan sabrosa como saludable, ya que este plato reinventa el concepto de taco.