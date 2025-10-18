Una receta fresca y cítrica de Arguiñano que transforma el sabor del mar en cada bocado

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba presenta un taco elaborado con tortas de plátano macho, cebolla caramelizada y chipirones salteados, coronado con mahonesa de limón.

La receta combina mar y cítrico en una mezcla equilibrada y sabrosa. Puede ser tan sabrosa como saludable, ya que este plato reinventa el concepto de taco.