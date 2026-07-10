La Voz Kids emociona antes del Asalto Final con las confesiones de coaches y asesores sobre sus jóvenes talents

Los coaches y asesores de La Voz Kids han reflexionado sobre el aprendizaje que les ha aportado convivir con los talents durante el programa. Melody ha destacado la importancia de disfrutar más, ser uno mismo y no vivir pendiente de la opinión de los demás.

Además, todos han coincidido en el compañerismo que existe entre los participantes. Leire Martínez ha elogiado su capacidad para afrontar las situaciones con resiliencia, mientras que Becky G ha asegurado que los pequeños le inspiran a seguir soñando en cualquier etapa de la vida.

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