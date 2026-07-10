Publicidad
TU CARA ME SUENA
El brillante recorrido de J Kbello en Tu cara me suena: sus mejores cinco imitaciones
El concursante gaditano afronta la recta final de Tu cara me suena con un balance sobresaliente tras firmar cinco victorias y protagonizar algunas de las actuaciones más destacadas del programa.
J Kbello ha construido uno de los mejores recorridos de la edición gracias a sus triunfos como Alex Warren, junto a Lucas Curotto imitando a Maluma y Carín León, como Elvis Presley, Aerosmith y en el número compartido con Nia recreando el espectáculo de Bruno Mars y Beyoncé.
Con cinco victorias en su palmarés, el cantante llega a la fase decisiva de Tu cara me suena después de consolidarse como uno de los grandes protagonistas del concurso gracias a la versatilidad mostrada en cada una de sus imitaciones.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas