El inquietante plan de Beatriz para ganarse a Juanito da un nuevo giro en Sueños de libertad

Beatriz aprovecha un momento a solas con Juanito para darle un biberón con leche de fórmula, pese a saber que Begoña rechaza esa opción. Su intención es que el bebé deje de depender de la lactancia materna y estreche su vínculo con ella.

Además, la niñera envuelve al pequeño con un paño impregnado de su olor para reforzar ese acercamiento. Con este movimiento, da un nuevo paso en su plan para alejar a Juanito de Begoña y ocupar el lugar de su madre en Sueños de libertad.

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