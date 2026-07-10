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Y AHORA SONSOLES
Pitingo pone fin a su historia con Laura Escudero y deja atrás los planes de boda
La relación entre Pitingo y Laura Escudero termina pocos meses después de anunciar su compromiso. La pareja ha decidido cancelar su boda tras comprobar que su historia no avanzaba como esperaba.
Pitingo y Laura Escudero han roto su relación antes de pasar por el altar. Tras anunciar su compromiso hace unos meses y mantener la ilusión por la boda, ambos han decidido poner fin a su historia.
Según se explica en Y ahora Sonsoles, la ruptura se ha producido después de que ambos comprendieran que su relación no era como habían imaginado. El cantante afronta ahora una nueva etapa personal tras este cambio de rumbo.
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