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LA RULETA DE LA SUERTE
Natalia sorprende en La ruleta de la suerte al resolver el panel final en tiempo récord
La concursante culminó una brillante participación con una resolución fulminante en la Gran Final, un acierto que le permitió ampliar su premio hasta los 4.775 euros.
Natalia apenas necesitó dos segundos para descubrir la solución del panel final de La ruleta de la suerte. Su rapidez dejó sin margen para la duda y desató la celebración en el plató tras una resolución impecable.
Gracias a ese acierto, la concursante incrementó sus ganancias y se marchó del programa con un total de 4.775 euros. La emoción por el premio puso el broche a una Gran Final resuelta de forma brillante.
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