Miguel frena sus sentimientos hacia Claudia cuando estaba a punto de besarla

Tras compartir una cita en el cine, Miguel y Claudia regresan cada vez más unidos. La complicidad entre ambos hace pensar que su relación está a punto de dar un giro, pero el médico se deja vencer por los nervios en el momento decisivo.

Cuando parecía que iba a besar a Claudia, Miguel se detiene en el último instante y renuncia a dar ese paso. La escena deja en el aire el futuro de la pareja y mantiene la incertidumbre sobre cómo evolucionará su historia en Sueños de libertad.

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