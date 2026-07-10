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SUEÑOS DE LIBERTAD
Miguel frena sus sentimientos hacia Claudia cuando estaba a punto de besarla
La conexión entre Miguel y Claudia sigue creciendo, pero un instante decisivo termina marcado por las dudas del médico, incapaz de dar el paso cuando parecía inminente.
Tras compartir una cita en el cine, Miguel y Claudia regresan cada vez más unidos. La complicidad entre ambos hace pensar que su relación está a punto de dar un giro, pero el médico se deja vencer por los nervios en el momento decisivo.
Cuando parecía que iba a besar a Claudia, Miguel se detiene en el último instante y renuncia a dar ese paso. La escena deja en el aire el futuro de la pareja y mantiene la incertidumbre sobre cómo evolucionará su historia en Sueños de libertad.
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