Violento tiroteo en Ávila: una pelea entre familias termina con un fallecido y tres heridos

Un enfrentamiento entre dos familias en Ávila ha dejado un muerto y tres heridos, entre ellos el hijo del fallecido. La reyerta, provocada por una presunta infidelidad, derivó en agresiones y disparos.

Los heridos serán detenidos cuando su estado lo permita. Una conocida de la familia asegura en directo en Y ahora Sonsoles que “son trabajadores todos” y que nunca habían tenido problemas. La tensión se apoderó de la zona tras el suceso.