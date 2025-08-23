Publicidad
Y ahora Sonsoles
Violento tiroteo en Ávila: una pelea entre familias termina con un fallecido y tres heridos
Una disputa familiar en Ávila desencadena un tiroteo con consecuencias trágicas. La Guardia Civil investiga los hechos mientras los implicados permanecen hospitalizados bajo custodia.
Un enfrentamiento entre dos familias en Ávila ha dejado un muerto y tres heridos, entre ellos el hijo del fallecido. La reyerta, provocada por una presunta infidelidad, derivó en agresiones y disparos.
Los heridos serán detenidos cuando su estado lo permita. Una conocida de la familia asegura en directo en Y ahora Sonsoles que “son trabajadores todos” y que nunca habían tenido problemas. La tensión se apoderó de la zona tras el suceso.