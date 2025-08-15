Publicidad
Pasapalabra
Rosa arriesga en los últimos segundos de El Rosco con el bote de Pasapalabra cerca de los dos millones
Con el tiempo en contra, la concursante decidió jugar todas sus cartas en la recta final de El Rosco, sin reservar ninguna palabra en busca del ansiado bote millonario.
Rosa inició El Rosco de Pasapalabra con 133 segundos frente a los 144 de Manu. Ambos avanzaron con aciertos seguros, pero el tiempo comenzó a apremiar a la gallega.
En los últimos segundos, decidió arriesgar y decir todas las palabras que tenía en mente, con el bote de casi dos millones como motivación. La jugada mantuvo la tensión hasta el final.