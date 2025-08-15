Rosa arriesga en los últimos segundos de El Rosco con el bote de Pasapalabra cerca de los dos millones

Rosa inició El Rosco de Pasapalabra con 133 segundos frente a los 144 de Manu. Ambos avanzaron con aciertos seguros, pero el tiempo comenzó a apremiar a la gallega.

En los últimos segundos, decidió arriesgar y decir todas las palabras que tenía en mente, con el bote de casi dos millones como motivación. La jugada mantuvo la tensión hasta el final.