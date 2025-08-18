Una nueva vida
Suna desafía sin miedo y promete “convertirse en fuego” contra sus enemigos
Suna expone sin titubeos su nueva determinación ante Seyran, dejando claro que ya no tiene miedo a nada ni a nadie y está dispuesta a arrasar con todo si es necesario.
La tensión entre las hermanas estalla en Una nueva vida cuando Suna reprocha a Seyran que aceptara convivir con su exnovio sin problema, mientras que ahora ella afronta críticas por elegir estar con Abidin. Seyran responde que su experiencia no fue una elección, sino una obligación. Suna contraataca: “Si se enteran, que se enteren. Ya no tengo miedo de nadie”, dejando claro que ya no teme enfrentar las consecuencias de sus decisiones.
Seyran, alarmada, le recuerda a Suna el sufrimiento que sufrió su madre fuera de la mansión y cuestiona si no le avergüenza volver a ese entorno. Suna responde con determinación que quedarse fuera equivaldría a vivir con el terror de que su padre la obligue a casarse con un desconocido, y diferencia claramente entre Ferit y Kaya. Antes de marcharse, Suna lanza su promesa: “Yo me convertiré en fuego… y los quemaré yo”, sellando su firme resolución.
